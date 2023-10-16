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Гаджиев: Махачев в этот раз выиграет у Волкановски более убедительно

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнира UFC.

«Ислам в этот раз выиграет более убедительно. В силу разных причин ему чего-то не хватало в том бою. Ни в коем случае не умоляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащён, как Ислам», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.

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