Гаджиев: Махачев в этот раз выиграет у Волкановски более убедительно
«Ислам в этот раз выиграет более убедительно. В силу разных причин ему чего-то не хватало в том бою. Ни в коем случае не умоляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащён, как Ислам», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.
Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.
Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.