Гаджиев: Махачев в этот раз выиграет у Волкановски более убедительно

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнира UFC.

«Ислам в этот раз выиграет более убедительно. В силу разных причин ему чего-то не хватало в том бою. Ни в коем случае не умоляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащён, как Ислам», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.