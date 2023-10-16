Спасатели всё ещё не могут спуститься к погибшей в Непале альпинистке Оленевой

Тело альпинистки Надежды Оленевой всё ещё не извлекли из расщелины после её падения в Непале.

«Пока не спустились к Надежде. Сейчас вертолёт с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодного окна», — сообщили «Матч ТВ» в Федерации альпинизма России.

Спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале.