Спасатели всё ещё не могут спуститься к погибшей в Непале альпинистке Оленевой
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«Пока не спустились к Надежде. Сейчас вертолёт с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодного окна», — сообщили «Матч ТВ» в Федерации альпинизма России.
Спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.
38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале.