Полиция проводит проверку после скандального видео с хоккеистом Хохлачёвым

Полиция проводит проверку поведения хоккеиста «Амура» Александра Хохлачёва, который залез на капот автомобиля жителя Хабаровска.

«Проводится проверка. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. От владельца машины заявление не поступало», — цитирует РИА Новости представителя УМВД РФ по Хабаровску.

Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва.