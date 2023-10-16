Полиция проводит проверку после скандального видео с хоккеистом Хохлачёвым
«Проводится проверка. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. От владельца машины заявление не поступало», — цитирует РИА Новости представителя УМВД РФ по Хабаровску.
Напомним, что нападающий запрыгнул на капот машины жителя Хабаровска и прошёлся по нему. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.
Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва.