Главный тренер «Оттавы» назвал Тарасенко очень ответственным игроком
- AP
«Тарасенко очень ответственный игрок. Он не торопится, играет в хоккей, который побеждает. Владимир не старался разыграть шайбу, чего бы это ни стоило, и в итоге ему за это воздалось», — сказал тренер после игры.
Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.
Ранее сообщалось, что 19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.