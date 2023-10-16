Главный тренер «Оттавы» назвал Тарасенко очень ответственным игроком

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит оценил игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тарасенко очень ответственный игрок. Он не торопится, играет в хоккей, который побеждает. Владимир не старался разыграть шайбу, чего бы это ни стоило, и в итоге ему за это воздалось», — сказал тренер после игры.

Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.

Ранее сообщалось, что 19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.