Игнатьев: Ивич своей идеей заразил игроков и поднял требования в «Краснодаре»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о причинах успеха «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Это комплексный подход: организация, финансы, селекция и, конечно же, тренер. Ивич своей идеей заразил игроков и поднял требования в клубе. Команда не просто играет красиво, но и даёт хороший результат», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

После 11 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. Клуб возглавляет Владимир Ивич. Команда набрала 27 очков. Следом идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона.