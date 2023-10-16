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Морган: нужно было уволить тен Хага и сделать Роналду капитаном МЮ

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Журналист Пирс Морган отреагировал на высокую результативность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он якобы был «проблемой» в МЮ. Надо было уволить тен Хага и сделать его капитаном», — написал Морган в соцсетях.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Зарплата футболиста составляет €200 млн в год без учёта бонусов. За месяц до этого Роналду дал скандальное интервью Моргану, в котором обвинил тренера Эрика тен Хага и руководство МЮ в неуважении к его ситуации в семье.

Ранее сообщалось, что сестра Роналду пошутила над возможными ударами плетью футболиста.

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