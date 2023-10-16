Канарейкин: Малкин великолепно подготовился к началу сезона НХЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин считает, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин может ещё всех удивить в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Малкин великолепно подвёл себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории», — цитирует Канарейкина Metaratings.

Он признался, что старается интересоваться успехами всех российских хоккеистов в НХЛ.

«За молодёжью, которая появляется. Павел Дорофеев в «Вегасе» в основе играет. Слежу за Дмитрием Воронковым, он сейчас отправлен в АХЛ», — добавил Канарейкин.

Малкин в трёх матчах сезона-2023/24 набрал шесть (два гола + четыре результативные передачи) очков. На счету 37-летнего воспитанника магнитогорского хоккея 473 шайбы в карьере в НХЛ. Малкин сравнялся по этому показателю с Александром Могильным, уступая лишь Сергею Фёдорову (483) и Александру Овечкину (822).

Ранее Малкин высказал мнение, что клуб должен выходить в финальный этап Кубка Стэнли.













