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СЭ: Кержаков вряд ли сыграет в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, скорее всего, не сможет помочь своей команде в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

Шансы травмированного 36-летнего Кержакова сыграть в «Крыльями» минимальны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что место в воротах займёт 28-летний Александр Васютин или 25-летний Денис Адамов.

Коллектив Сергея Семака с 20 очками по итогам 11 туров занимает третье места в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27). Команда из Самары (21) располагается на второй позиции.

Игра «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт 22 октября. Матч начнется в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Васютиным интересуются топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции.

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