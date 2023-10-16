СЭ: Кержаков вряд ли сыграет в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, скорее всего, не сможет помочь своей команде в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».