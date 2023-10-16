СЭ: Кержаков вряд ли сыграет в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Шансы травмированного 36-летнего Кержакова сыграть в «Крыльями» минимальны, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что место в воротах займёт 28-летний Александр Васютин или 25-летний Денис Адамов.
Коллектив Сергея Семака с 20 очками по итогам 11 туров занимает третье места в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27). Команда из Самары (21) располагается на второй позиции.
Игра «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт 22 октября. Матч начнется в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что Васютиным интересуются топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции.