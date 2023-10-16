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Медведев уверен, что Кассьерра продолжит забивать голы за «Зенит»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что колумбийский нападающий петербургского клуба Матео Кассьерра продолжит радовать болельщиков красивой игрой.

«Против «Зенита» играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболисту всегда требуется время на адаптацию к стилю игры в новой команде.

«Сочи» играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного», — добавил Медведев.

Кассьерра забил девять мячей в десяти матчах чемпионата России сезона-2023/24. «Зенит» с 20 очками по итогам 11 туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).

Ранее Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча с казахстанским «Кайратом».

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