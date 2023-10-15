Анкалаев намерен завершить бой с Уокером досрочно
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«Является ли он проблемой в борьбе? Не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне что-то показать в борьбе. Я постараюсь сделать максимум, чтобы победить досрочно. Встреча будет очень зрелищной», — цитирует Анкалаева Metaratings.
По его словам, Уокер — яркий боец с нестандартной ударной техникой.
«Про слабые стороны не могу сказать», — добавил Анкалаев.
На счету 31-летнего россиянина 17 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего латиноамериканца 21 победа и семь поражений.
Бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Ранее менеджер Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над Уокером.