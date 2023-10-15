Анкалаев намерен завершить бой с Уокером досрочно

Российский боец смешанных единоборств полутяжёлого веса Магомед Анкалаев заявил, что попытается нокаутом или болевым завершить поединок с бразильцем Джонни Уокером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.

«Является ли он проблемой в борьбе? Не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне что-то показать в борьбе. Я постараюсь сделать максимум, чтобы победить досрочно. Встреча будет очень зрелищной», — цитирует Анкалаева Metaratings.

По его словам, Уокер — яркий боец с нестандартной ударной техникой.

«Про слабые стороны не могу сказать», — добавил Анкалаев.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего латиноамериканца 21 победа и семь поражений.

Бой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее менеджер Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над Уокером.











