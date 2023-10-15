Иранский игрок в пляжный футбол заявил, что был рад приехать в Россию

Вратарь иранского клуба «Могхавемат Гользапуш» Хамид Бехзадспур дал понять, что любит приезжать на турниры по пляжному футболу в Россию.

«Я уже не в первый раз здесь и всегда радуюсь, когда сюда приезжаю. На турнире играют очень сильные команды, нет ни одной простой игры», — цитирует футболиста ТАСС.

По его словам, иранская команда состоит из военнослужащих.

«Нам государство не разрешило привезти всех сильнейших, но мы довольны своей игрой», — добавил Бехзадспур.

Московский международный кубок прошёл с 12 по 15 октября на «ЦСКА-Арене». Иранский клуб занял пятое место. Золотые медали завоевал московский «Локомотив».

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