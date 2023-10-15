Иранский игрок в пляжный футбол заявил, что был рад приехать в Россию
- РИА Новости
«Я уже не в первый раз здесь и всегда радуюсь, когда сюда приезжаю. На турнире играют очень сильные команды, нет ни одной простой игры», — цитирует футболиста ТАСС.
По его словам, иранская команда состоит из военнослужащих.
«Нам государство не разрешило привезти всех сильнейших, но мы довольны своей игрой», — добавил Бехзадспур.
Московский международный кубок прошёл с 12 по 15 октября на «ЦСКА-Арене». Иранский клуб занял пятое место. Золотые медали завоевал московский «Локомотив».
Ранее чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, почему принял решение попробовать себя в роли функционера в большом футболе.