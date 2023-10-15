Белоруссия сыграла вничью со Швейцарией в отборе на Евро-2024 по футболу
- AFP
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Игра восьмого тура группы I на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене завершилась со счётом 3:3.
В коллективе Карлоса Алосы отличились Макс Эбон (61-я минута), Денис Поляков (69-я), Дмитрий Антилевский (84-я). В команде Мурата Якина мячи забили Шердан Шакири (28-я), Мануэль Аканджи (89-я), Зеки Амдуни (90-я).
Швейцария с 15 очками лидирует в группе. Белоруссия (шесть) располагается на пятой строчке.
В параллельном матче Чехия переиграла на своём поле Фарерские острова (1:0).
Ранее сообщалось, что гол и передача Хвичи Кварацхелии помогли Грузии разгромить Кипр в отборе Евро-2024.