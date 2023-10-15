Белоруссия сыграла вничью со Швейцарией в отборе на Евро-2024 по футболу

Сборная Белоруссии в гостях сыграла вничью с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

AFP

© Fabrice COFFRINI