Савосин считает, что только Плющенко играет лучше него в хоккей
- РИА Новости
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«Для фигуриста играю довольно неплохо. Думаю, только Плющенко играет лучше меня. Пока с ним не доводилось играть, но, думаю, это было бы тяжело», — цитирует Савосина Sport24.
На первом этапе Гран-при России в Уфе фигурист занял второе место. Победителем соревнований стал Евгений Семененко. Третий — Андрей Мозалёв.
Ранее Савосин признался, что чувствовал давление из-за последнего стартового номера на Гран-при в Уфе.