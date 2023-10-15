Савосин считает, что только Плющенко играет лучше него в хоккей

Российский фигурист Роман Савосин рассказал о своих навыках в хоккее.

«Для фигуриста играю довольно неплохо. Думаю, только Плющенко играет лучше меня. Пока с ним не доводилось играть, но, думаю, это было бы тяжело», — цитирует Савосина Sport24.

На первом этапе Гран-при России в Уфе фигурист занял второе место. Победителем соревнований стал Евгений Семененко. Третий — Андрей Мозалёв.

Ранее Савосин признался, что чувствовал давление из-за последнего стартового номера на Гран-при в Уфе.