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Карпин: у Уткина какой-то вирус, но не ковид

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Ростова» Даниил Уткин покинул расположение национальной команды.
Карпин: у Уткина какой-то вирус, но не ковид
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Даниил Уткин добрался до Ростова-на-Дону, видимо, какой-то вирус. Но это не ковид», — цитирует Карпина РИА Новости.

По его словам, у Максима Осипенко снова травма.

«Она связана со старым повреждением. Он не сыграет завтра. Надеюсь, что он сможет восстановиться к игре «Ростова», — добавил Карпин.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.

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