Карпин: Кения с мячом мне нравится больше Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кении.

«Кения, если брать игру с мячом, мне нравится больше. Камерун же больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения лучше организована. Легко точно не будет», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.