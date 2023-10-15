Азиатская конфедерация бокса решила остаться под эгидой IBA

Руководство Азиатской конфедерации бокса (ASBC) на внеочередном конгрессе организации в Бангкоке приняло решение не выходить из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA).

«ASBC остаётся в составе IBA до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не признает новую международную федерацию», — сообщает ТАСС.

Подчёркивается, что совет директоров ASBC обязался поддерживать боксёров в их стремлении к олимпийской мечте.

Также уточняется, что 31 федерация проголосовала за сохранение членства в IBA, три федерации — за переход в альтернативную ассоциацию World Boxing, одна воздержалась.

Ранее Томас Бах заявил, что вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2028 находится пока на паузе.





