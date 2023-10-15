Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона
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«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идёт на первом месте. На втором месте идёт Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех», — цитирует Сёмина Metaratings.
После 11 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич. Следом идут «Крылья Советов» и «Зенит».
Ранее сообщалось, что Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ.