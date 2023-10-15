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Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона

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Российский специалист Юрий Сёмин назвал лучшего тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент.
Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идёт на первом месте. На втором месте идёт Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех», — цитирует Сёмина Metaratings.

После 11 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич. Следом идут «Крылья Советов» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ.

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