Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона

Российский специалист Юрий Сёмин назвал лучшего тренера в Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент.

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идёт на первом месте. На втором месте идёт Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех», — цитирует Сёмина Metaratings.

После 11 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич. Следом идут «Крылья Советов» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ.