Волкановски: я выйду и причиню боль Махачеву

Австралийский боец Александер Волкановски поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294.

«Я хочу выйти и причинить ему боль. Я постараюсь, чтобы бой не продлился пять раундов. Я хочу закончить всё как можно раньше. Не хочу проверять бензобак Махачева. Я планирую нокаутировать его», — цитирует Волкановски MMA Fighting.

Австралиец заменил Чарльза Оливейру в поединке с Махачевым. Бразильский боец заявил, что отказался от боя из-за рассечения.

Встреча пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил готовить Махачева к бою против Волкановски.