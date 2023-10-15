Журова заявила, что Бах стал заложником политиков
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«Ну изменят они хартию, выберут Баха. Ничего по сути не изменится. Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», — цитирует Журову ТАСС.
Олимпийская чемпионка по по конькобежному спорту предположила, что возможно, у них есть на него компромат, который они используют, если он попробует совершить поступки.
«Думаю, что и Олимпиаду в Сочи ему могут припомнить», — заключила Журова.
Алжир, Доминиканская Республика и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента МОК.
Ранее сообщалось, что представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.