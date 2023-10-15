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Журова заявила, что Бах стал заложником политиков

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не самостоятельно принимает ключевые решения.
Журова заявила, что Бах стал заложником политиков
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Ну изменят они хартию, выберут Баха. Ничего по сути не изменится. Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийская чемпионка по по конькобежному спорту предположила, что возможно, у них есть на него компромат, который они используют, если он попробует совершить поступки.

«Думаю, что и Олимпиаду в Сочи ему могут припомнить», — заключила Журова.

Алжир, Доминиканская Республика и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента МОК.

Ранее сообщалось, что представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

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