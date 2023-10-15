Журова заявила, что Бах стал заложником политиков

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не самостоятельно принимает ключевые решения.

«Ну изменят они хартию, выберут Баха. Ничего по сути не изменится. Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийская чемпионка по по конькобежному спорту предположила, что возможно, у них есть на него компромат, который они используют, если он попробует совершить поступки.

«Думаю, что и Олимпиаду в Сочи ему могут припомнить», — заключила Журова.

Алжир, Доминиканская Республика и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента МОК.

Ранее сообщалось, что представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.