Каливод объяснил, в чём необходимо прибавить Рублёву, чтобы выиграть турнир Большого шлема

Заслуженный тренер по теннису России Александр Каливод прокомментировал поражение Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от поляка Хуберта Хуркача.

«Считаю, Рублёв уже давно достиг такого уровня мастерства, чтобы сражаться с топовыми теннисистами. Если рассматривать его возможную победу на турнире Большого шлема, она однозначно может быть достигнута на харде. Грунт будет лишь нивелировать лучшее качество Андрея. Под ним я подразумеваю его скоростной стиль, за счёт которого удаётся ставить соперников в тупик. Также россиянину необходимо улучшить технику подачи в погоне за такими целями», — сказал Каливод RT.

Ранее Виктор Янчук заявил, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем.