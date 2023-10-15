Узнать больше

Каливод объяснил, в чём необходимо прибавить Рублёву, чтобы выиграть турнир Большого шлема

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по теннису России Александр Каливод прокомментировал поражение Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от поляка Хуберта Хуркача.
Каливод объяснил, в чём необходимо прибавить Рублёву, чтобы выиграть турнир Большого шлема
  • globallookpress.com
  • © Ding Ting / XinHua

«Считаю, Рублёв уже давно достиг такого уровня мастерства, чтобы сражаться с топовыми теннисистами. Если рассматривать его возможную победу на турнире Большого шлема, она однозначно может быть достигнута на харде. Грунт будет лишь нивелировать лучшее качество Андрея. Под ним я подразумеваю его скоростной стиль, за счёт которого удаётся ставить соперников в тупик. Также россиянину необходимо улучшить технику подачи в погоне за такими целями», — сказал Каливод RT.

Ранее Виктор Янчук заявил, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить