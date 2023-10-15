Каливод объяснил, в чём необходимо прибавить Рублёву, чтобы выиграть турнир Большого шлема
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«Считаю, Рублёв уже давно достиг такого уровня мастерства, чтобы сражаться с топовыми теннисистами. Если рассматривать его возможную победу на турнире Большого шлема, она однозначно может быть достигнута на харде. Грунт будет лишь нивелировать лучшее качество Андрея. Под ним я подразумеваю его скоростной стиль, за счёт которого удаётся ставить соперников в тупик. Также россиянину необходимо улучшить технику подачи в погоне за такими целями», — сказал Каливод RT.
Ранее Виктор Янчук заявил, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем.