Узнать больше

Мозалёв: попал в тройку, но удовлетворения от проката нет

Короткая ссылка
Фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.
Мозалёв: попал в тройку, но удовлетворения от проката нет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Место — не было задачи, была задача хорошо откатать, показать себя. Сегодня нет удовлетворения от проката. Попал в тройку, но прокат от этого лучше не стал», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».

Победителем турнира стал Евгений Семененко, получивший от судей в сумме 289,37 балла. Мозалёв стал третьим с результатом 259,47. Второй — Роман Савосин (277,66). 

Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить