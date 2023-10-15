Мозалёв: попал в тройку, но удовлетворения от проката нет
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«Место — не было задачи, была задача хорошо откатать, показать себя. Сегодня нет удовлетворения от проката. Попал в тройку, но прокат от этого лучше не стал», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».
Победителем турнира стал Евгений Семененко, получивший от судей в сумме 289,37 балла. Мозалёв стал третьим с результатом 259,47. Второй — Роман Савосин (277,66).
Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.