Мозалёв: попал в тройку, но удовлетворения от проката нет

Фигурист Андрей Мозалёв оценил своё выступление на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.

«Место — не было задачи, была задача хорошо откатать, показать себя. Сегодня нет удовлетворения от проката. Попал в тройку, но прокат от этого лучше не стал», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».

Победителем турнира стал Евгений Семененко, получивший от судей в сумме 289,37 балла. Мозалёв стал третьим с результатом 259,47. Второй — Роман Савосин (277,66).

Ранее Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.