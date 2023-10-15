Агент Щенникова сообщил, что футболист сейчас занимается недвижимостью

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, рассказал, чем сейчас занимается футболист.

«За будущее Георгия переживать не стоит. Пока футболом так, как есть, — без команды. Но он — человек с большим жизненным потенциалом. У него сейчас проект связан с недвижимостью. Он с головой погружён в него», — цитирует агента «Чемпионат».

Он добавил, что его клиент не завершил карьеру, а только приостановил.

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Ранее агент Щенникова подтвердил несостоявшийся переход защитника в «Торпедо».