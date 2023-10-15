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Инфантино призвал защищать автономию спорта

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал избегать популизма в спорте.
Инфантино призвал защищать автономию спорта
  • globallookpress.com
  • © Hoch Zwei/Keystone Press Agency

«Нам нужно защищать автономность спорта, политическую нейтральность спорта, и я считаю, что в разделённом мире спортивные соревнования, не только Олимпийские игры, но и различные чемпионаты мира, Кубки мира, — это повод объединить людей. Я знаю, что есть решения, которые нелегко принять», — сказал Инфантино  во время сессии МОК в Мумбаи.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

В марте текущего года МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее в МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян.

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