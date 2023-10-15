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Гол Гаврикова не помог «Лос-Анджелесу» победить «Каролину»

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«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Гаврикова не помог «Лос-Анджелесу» победить «Каролину»
  • AP

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершилась по буллитам со счётом 6:5.

В составе проигравших шайбы забросили Дрю Даути, Анже Копитар (дубль), Тревор Мур. Российский защитник Владислав Гавриков отметился голом.

У победителей отличились Брент Бёрнс, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми, Брендан Лемье, Теуво Терявяйнен, Джордан Мартинук (буллит).

Ранее 20 сейвов Георгиева позволили «Колорадо» одолеть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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