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Алексеева вышла с российским флагом на бой UFC

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Боец смешанных единоборств в женской легчайшей весовой категории россиянка Ирина Алексеева вышла на поединок с англичанкой Мелиссой Диксон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с национальным флагом.

30-летняя спортсменка из России уступила единогласным решением судей в поединке UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе.

Алексеева является чемпионкой мира и Кубка мира по самбо. На её счету пять побед (одна нокаутом, две решением, две сабмишном) и два поражения на профессиональном уровне в ММА. В дебютной схватке в лиге Даны Уайта она победила Стефани Эггер (сабмишн) из Швейцарии.

В активе 32-летний Диксон шесть побед (четыре нокаутом, две решением, ноль самбишном) и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что сборная России по боксу завоевала четыре золотые медали на Кубке Европейской конфедерации 2023 года в черногорской Будве.

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