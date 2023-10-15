Алексеева после успешного дебюта в UFC уступила Диксон решением судей
30-летняя спортсменка из России уступила единогласным решением судей в поединке UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе.
Алексеева является чемпионкой мира и Кубка мира по самбо. На её счету пять побед (одна нокаутом, две решением, две сабмишном) и два поражения на профессиональном уровне в ММА. В дебютной схватке в лиге Даны Уайта она победила Стефани Эггер (сабмишн) из Швейцарии.
В активе 32-летний Диксон шесть побед (четыре нокаутом, две решением, ноль самбишном) и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Алексеева планирует выйти с флагом России на турнире UFC в США.