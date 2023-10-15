Тарханов: Кения — не очень удобный соперник для сборной России

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что сборную России ждёт непростой товарищеский матч с командой Кении.

«О разгроме Кении говорить преждевременно, не нужно даже и думать об этом. Надо выйти и хорошо сыграть. Не могу сказать о голевой феерии, так как не знаком с составом Кении, но мы однозначно выиграем», — цитирует Тарханова Sport24.

При этом он подчеркнул, что команда Валерия Карпина в игре с Кенией должна владеть преимуществом, контролировать мяч и вести атакующие действия.

«Нельзя сказать, что Кения — удобный соперник для нашей сборной. Сейчас никого на одной ноге не обыграешь. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы победить. Просто так не выиграть», — добавил Тарханов.

Сборная России 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина нанесла поражение Камеруну со счётом 1:0. Фёдор Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Игра с командой Кении пройдёт в Турции 16 октября.

Ранее Чалов признался, что не выполнил установку тренера во время розыгрыша голевого стандартного положения в товарищеском матче с Камеруном.