Камоцци: в «Аталанте» не ценят талант Миранчука
«Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Он также выразил опасение, что 27-летний хавбек сборной России вряд ли получит реальный шанс проявить себя в итальянском клубе.
«Вряд ли в этом плане что-то изменится», — добавил Камоцци.
Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за «Аталанту» три игры. Россиянин провёл на поле в общей сложности 56 минут.
Ранее Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».