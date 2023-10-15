Камоцци: в «Аталанте» не ценят талант Миранчука

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что при главном тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук не будет получать много игрового времени.

«Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также выразил опасение, что 27-летний хавбек сборной России вряд ли получит реальный шанс проявить себя в итальянском клубе.

«Вряд ли в этом плане что-то изменится», — добавил Камоцци.

Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за «Аталанту» три игры. Россиянин провёл на поле в общей сложности 56 минут.

Ранее Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».