Team Spirit пробилась в основную сетку плей-офф чемпионата мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit оформила выход в основную сетку плей-офф чемпионата мира 2023 года по Dota 2.

Коллектив из России обыграл в стыковом матче со счётом 2-0 команду Shopify Rebellion, в которую входят киберспортсмены из Канады, Чехии, Дании и Израиля.

Финальная часть The International — 2023 проходит в Сиэтле (США, штат Вашингтон) с 12 по 29 октября. Призовой фонд турнира составляет $3 млн и продолжает расти.

В состав Team Spirit входят россияне Денис Сигитов, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов, а также украинцы Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков.

Напомним, что «Драконы» одержали победу на ЧМ-2021 и заработали $18,2 млн.

Ранее в МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры.