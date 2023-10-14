Футболисты «Енисея» накинулись на бол-боя после матча с «Химками»
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По окончании встречи между подмосковными «Химками» и «Енисеем» футболисты красноярской команды набросились на подающего мячи мальчика. Игрокам команды из Сибири не понравилось то, что бол-бой не подал мяч голкиперу.
«Химки» на своём поле одержали победу со счётом 1:0. Команда из Московской области с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» (15) располагается на 15-й позиции.
Ранее экс-арбитр Игорь Федотов рассказал, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с бол-боем.