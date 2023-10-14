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Футбольный агент сообщил об интересе европейских команд к голкиперу Сафонову

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Футбольный агент Джамал Акаев заявил, что к ряду футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) существует интерес у клубов из Европы.
Футбольный агент сообщил об интересе европейских команд к голкиперу Сафонову
  • Gettyimages.ru

«Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове», — цитирует Акаева Sport24.

Он также отметил очень яркое выступление «целой поросли игроков армянского происхождения».

«Сперцян, Тикнизян, Севикян. Думаю, именно у этой тройки наибольшие шансы сменить клуб в ближайшее время», — добавил Акаев.

В летнее межсезонье во французский «Гавр» перешёл Далер Кузяев, а Арсен Захарян в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что продолжает поддерживать отношения с бывшим одноклубником Арсеном Захаряном.

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