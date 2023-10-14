Роналду: всегда думаю о краткосрочной перспективе и наслаждаюсь моментом
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«Я не думаю о будущем, думаю о краткосрочной перспективе и всегда стараюсь наслаждаться моментом. Мне нравится играть за национальную команду», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Португалец в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.
Всего Роналду провёл 979 матчей за карьеру, забил 726 мячей и отдал 231 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Тони Кроос считает Роналду лучшим футболистом в истории.