Роналду: всегда думаю о краткосрочной перспективе и наслаждаюсь моментом

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о дальнейшей карьере.

«Я не думаю о будущем, думаю о краткосрочной перспективе и всегда стараюсь наслаждаться моментом. Мне нравится играть за национальную команду», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Португалец в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.

Всего Роналду провёл 979 матчей за карьеру, забил 726 мячей и отдал 231 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос считает Роналду лучшим футболистом в истории.