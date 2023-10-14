Романо: шейх Джассим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед»
- Gettyimages.ru
По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсетях, после того как владельцы клуба несколько раз отвергли предложение шейха, последний решил выйти из переговоров и оставить попытки приобрести МЮ.
Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба. Но месяц назад появилась информацию о том, что владельцы отказались от продажи МЮ из-за того, что не смогли найти клиента, готового купить клуб за £10 млрд.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором.