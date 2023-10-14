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Романо: шейх Джассим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед»

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Катарский шейх Джассим больше не собирается вести переговоры по покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Романо: шейх Джассим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсетях, после того как владельцы клуба несколько раз отвергли предложение шейха, последний решил выйти из переговоров и оставить попытки приобрести МЮ.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба. Но месяц назад появилась информацию о том, что владельцы отказались от продажи МЮ из-за того, что не смогли найти клиента, готового купить клуб за £10 млрд.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором.

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