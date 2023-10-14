Главный тренер сборной Кении: мы выложимся по максимуму в матче с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России.

«Мы подобрали сильную команду. Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.