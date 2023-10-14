Главный тренер сборной Кении: мы выложимся по максимуму в матче с Россией
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«Мы подобрали сильную команду. Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.
12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.