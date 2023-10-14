Чемпионка России по альпинизму Оленева упала в расщелину на горе в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

Россиянка совершала восхождение с ещё двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым, по словам которых спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени, сообщает The Himalayan Times.

Отмечается, что в настоящее время ведутся поисково‑спасательные работы.

38-летняя Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.