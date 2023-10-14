Узнать больше

Божович заявил, что судьи в российском футболе берут очень много взяток

Короткая ссылка
Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович выразил мнение о судействе в лиге.
Божович заявил, что судьи в российском футболе берут очень много взяток
  • Gettyimages.ru

«Судейство в России очень плохое. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень», — цитирует Божовича Sport24

55-летний специалист покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» в 2022 году. Также специалист работал в московском «Динамо», «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и других клубах. 

Ранее глава судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич ввёл запреты для арбитров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить