Божович заявил, что судьи в российском футболе берут очень много взяток
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«Судейство в России очень плохое. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень», — цитирует Божовича Sport24.
55-летний специалист покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» в 2022 году. Также специалист работал в московском «Динамо», «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и других клубах.
Ранее глава судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич ввёл запреты для арбитров в РПЛ.