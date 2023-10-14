Божович заявил, что судьи в российском футболе берут очень много взяток

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович выразил мнение о судействе в лиге.

«Судейство в России очень плохое. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень», — цитирует Божовича Sport24.

55-летний специалист покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» в 2022 году. Также специалист работал в московском «Динамо», «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и других клубах.

Ранее глава судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич ввёл запреты для арбитров в РПЛ.