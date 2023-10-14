Салихова обратилась к критиками «Спартака» после выхода Бельгии с Тедеско на Евро-2024
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«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жёлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии без де Брёйне. Футбол прекрасен тем, что расставляет всех на свои места», — цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, что национальную команду тренирует Доменико Тедеско, который возглавлял «Спартак» с 2019-го по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.
Ранее Салихова заявила, что Каттани не довёл бы «Спартак» до нынешнего положения.