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Салихова обратилась к критиками «Спартака» после выхода Бельгии с Тедеско на Евро-2024

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Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на досрочный выход сборной Бельгии на чемпионат Европы — 2024.
Салихова обратилась к критиками «Спартака» после выхода Бельгии с Тедеско на Евро-2024
  • Gettyimages.ru

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жёлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии без де Брёйне. Футбол прекрасен тем, что расставляет всех на свои места», — цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что национальную команду тренирует Доменико Тедеско, который возглавлял «Спартак» с 2019-го по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее Салихова заявила, что Каттани не довёл бы «Спартак» до нынешнего положения.

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