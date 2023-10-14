«Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче с «Кайратом»

«Зенит» и «Кайрат» сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 2:2.

В составе петербургского клуба отличились Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

У «Кайрата» мячи забили Жоао Пауло и Офри Арад.

«Зенит» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Кайрат» (40) находится на четвёртой позиции Казахстанской премьер-лиги.

Ранее российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, сравнил уровень тренировочных баз санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Сен-Жермен».