Семененко: всё в порядке, просто первый прыжок немножко перекрутил

Чемпион России Евгений Семененко высказался о первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Всё в порядке, просто первый прыжок немножко перекрутил. Слишком хорошо и высоко взлетел. Может, тогда пятерной попробовать? Нет. Пожалейте меня (смеётся)», — цитирует Семененко Sport24.

Роман Савосин набрал 100,89 балла и стал лидером турнира. На втором месте расположился Семененко (97,74), третье — у Андрея Мозалёва (97,14).

Произвольные программы мужчины покажут 15 октября.

Ранее Савосин поделился эмоциями после первого места по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при России в Уфе.