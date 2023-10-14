Петржела: азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи с Россией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией после перехода в АФК.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.