Петржела: азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи с Россией
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«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Ранее Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.