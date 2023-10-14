Глебов: когда выходили на Камерун, даже слезу было охота пустить
«Когда выходили из подтрибунки, в начале игры, где-то даже слезу было охота пустить. Потому что свист и рёв трибун — для нас это самое главное. Когда какое-то успешное действие, то трибуны взрываются! Для футболистов — это вообще топ!» — цитирует Глебова «Чемпионат».
Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.
Ранее Кафанов рассказал, кто будет вратарём сборной России в матче против Кении.