Глебов: когда выходили на Камерун, даже слезу было охота пустить

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об игре сборной России с Камеруном.

«Когда выходили из подтрибунки, в начале игры, где-то даже слезу было охота пустить. Потому что свист и рёв трибун — для нас это самое главное. Когда какое-то успешное действие, то трибуны взрываются! Для футболистов — это вообще топ!» — цитирует Глебова «Чемпионат».

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.

Ранее Кафанов рассказал, кто будет вратарём сборной России в матче против Кении.