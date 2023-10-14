Корнаухов: «Краснодар» готов поспорить с «Зенитом» за победу в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что «Краснодар» готов поспорить с «Зенитом» за победу в чемпионате России сезона-2023/24.

«Краснодар» идёт в лидерах, показывает не то что чемпионскую игру — чемпионский ход. Эта команда сейчас готова поспорить с тем же «Зенитом» за победу в чемпионате. Полностью заслуга Ивича, как он делает свою команду сбалансированной», — цитирует Корнаухова пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам 11 туров чемпионата России лидируют «Краснодар» (27 очков) и самарские «Крылья Советов» (21). Действующий чемпион, петербургский «Зенит», с 20 очками занимает третье место. Следом располагаются московский «Локомотив» (19) и нижегородский «Пари НН» (17).

Ранее Ивич был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.