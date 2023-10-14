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Камоцци сравнил Чалова с Соболевым

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Бывший помощник экс‑президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре нападающих Фёдора Чалова и Александра Соболева в сезоне-2023/24 чемпионата России по футболу.
Камоцци сравнил Чалова с Соболевым
  • РИА Новости

«Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, сложно кого‑то выделить. У них разные качества, но каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной», — цитирует Камоцци «РБ Спорт». 

Форвард ЦСКА Чалов стал автором победного гола в товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0), который прошёл в Москве 12 октября.

Соболев провёл за «Спартак» в сезоне-2023/24 десять матчей, забил четыре мяча и отличился тремя результативными передачами. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее Соболев высказался о товарищеском матче с Камеруном.

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