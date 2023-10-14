Холанд: начинаю немного уставать от того, что слышу своё имя

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд заявил, что иногда чувствует усталость из‑за своей популярности.

«Я в долгу перед своими поклонниками, мне это нравится. Мы должны продолжать вместе двигаться вперёд. Я ценю поддержку, поэтому не жалуюсь. Правда, иногда это немного напрягает, и я начинаю немного уставать от того, что слышу своё имя», — цитирует Холанда Football Espana.

13 октября футболист вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии. Теперь на счету Холанда 27 голов в 27 матчах за команду. Он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров Норвегии. Лидером является Йерген Юве (33).

Также норвежец числится вторым в списке претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

Ранее Холанд оценил свои шансы на получение награды «Золотой мяч».