Товарищеский матч Россия — Кения обслужит турецкая бригада арбитров

Стало известно, кто обслужит товарищеский матч Россия — Кения.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром встречи будет рефери Атилла Караоглан. Ему будут помогать рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кёмюрджюоглу.

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.

Ранее Кафанов рассказал, кто будет вратарём сборной России в матче против Кении.