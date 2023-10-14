Товарищеский матч Россия — Кения обслужит турецкая бригада арбитров
Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром встречи будет рефери Атилла Караоглан. Ему будут помогать рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кёмюрджюоглу.
Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.
Ранее Кафанов рассказал, кто будет вратарём сборной России в матче против Кении.