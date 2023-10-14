Defensa Centra: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»
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Как сообщает Defensa Centra, английский клуб проявляет интерес к футболисту и хочет заполучить его после окончания контракта с «Реалом» летом 2024 года.
По информации источника, «Сити» готов увеличить зарплату хавбека и платить ему €15 млн.
В нынешнем сезоне 33-летний немец принял участие в трёх матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Кроос высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Аль-Наср».