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Defensa Centra: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Defensa Centra: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Defensa Centra, английский клуб проявляет интерес к футболисту и хочет заполучить его после окончания контракта с «Реалом» летом 2024 года.

По информации источника, «Сити» готов увеличить зарплату хавбека и платить ему €15 млн.

В нынешнем сезоне 33-летний немец принял участие в трёх матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Кроос высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Аль-Наср».

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