Овечкин — о поражении от «Питтсбурга»: не тот старт сезона, который мы хотели

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на поражение команды от «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает. Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше. Мы посмотрим видео, разберём ошибки и сыграем лучше в следующем матче», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Овечкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.