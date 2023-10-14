Овечкин — о поражении от «Питтсбурга»: не тот старт сезона, который мы хотели
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«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает. Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше. Мы посмотрим видео, разберём ошибки и сыграем лучше в следующем матче», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.
Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.
Овечкин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.