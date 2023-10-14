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Ари: результаты «Спартака» — далеко не только проблема Абаскаля

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Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Ари: результаты «Спартака» — далеко не только проблема Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Результаты команды — далеко не только проблема Абаскаля. Атмосферу создают ещё и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать, как стать лучше, биться, быть друг за друга», — цитирует Ари Sport24.

«Спартак» с 17 очками по итогам 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.

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