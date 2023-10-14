Корнаухов: Сафонов является одним из лучших вратарей для сборной России прямо сейчас

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру голкипера сборной России Матвея Сафонова.

«Сафонова упрекали в прошлом сезоне, концовка которого ему не удалась. Уже в матче за сборную он показал, что на самом деле очень спокоен, сосредоточен и является одним из лучших вратарей для сборной России прямо сейчас», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Сафонов в сезоне-2023/24 в 11 матчах за «Краснодар» в чемпионате России пропустил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Сафонов пожаловался на вратаря сборной Камеруна Онана.