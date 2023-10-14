Карбери — о поражении от «Питтсбурга»: по сценарию это был худший старт из всех возможных
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«По сценарию это был худший старт из всех возможных. Домашний лёд — разочарование — а мы хотели сразу задать тон всему сезону. Этого не случилось», — сказал Карбери после матча.
Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.